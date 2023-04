Torino Spettacoli ricorda Nuti con Processi dell'antichità

(ANSA) - TORINO, 24 APR - La Compagnia Torino Spettacoli ricorda Piero Nuti, scomparso pochi mesi fa, con lo spettacolo Processi dell'antichità, a cura di Gian Mesturino e Elia Tedesco con Elia Tedesco Stefano Fiorillo Barbara Cinquatti e il Germana Erba's Talent Luca Simeone. Andrà in scena domenica 30 aprile a Bene Vagienna (Cuneo) e lunedì 1 maggio alla Cascina Caccia di San Sebastiano Po (Torino).

Piero Nuti - ricorda la Compagnia - fino all'ultimo ha recitato, preparato i giovani e ideato progetti che il gruppo di lavoro Torino Spettacoli sta portando avanti con impegno e desiderio di onorare la sua memoria. La nuova produzione vuole omaggiare il grande artista da sempre in prima linea nel proporre un teatro "nutriente per la consapevolezza degli individui e prezioso per l'autoanalisi di un'intera comunità".

Grandi Processi nasce dalla sua idea di raccontare 50 anni dedicati a mettere in scena lo spettacolo della giustizia, ovvero le orazioni giudiziarie del più geniale avvocato di tutti i tempi, Cicerone. Lo spettacolo è stato presentato in anteprima assoluta nell'incantevole ottocentesco Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana e al Teatro Lux di Palermo. Il primo maggio è la data di nascita di Piero Nuti e per questo abbiamo individuato due luoghi a lui cari per festeggiarlo: Bene Vagienna, piccola e preziosa città d'arte che ospita ogni estate il Festival Ferie di Augusto e la Cascina Caccia (intitolata al giudice Bruno e a sua moglie Carla) di San Sebastiano Po, bene sequestrato alla 'ndrangheta, passato dall'illegalità alla rinascita. (ANSA).