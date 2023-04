La Turandot di Puccini aprirà la nuova Stagione del San Carlo

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Sarà la Turandot di Giacomo Puccini il 9 dicembre ad aprire la prossima stagione del teatro di San Carlo. Protagonista il soprano americano Sondra Radvanovsky, sul podio ci sarà il direttore musicale Dan Ettinger alla sua prima inaugurazione di Stagione, per la regia di Vasily Barkhatov. In scena anche Yusif Eyvazov e Rosa Feola. Nel 2024 ricorrerà il centenario della morte di Puccini.

Dodici titoli d'opera, sei nuove produzioni, quattro balletti, sedici concerti, la terza edizione del Festival pianistico e della rassegna cameristica: la Stagione 2023/2024 del massimo napoletano è stata presentata dal Soprintendente e direttore artistico Stéphane Lissner, ("finalmente concepita partendo da un pagina bianca" ha detto riferendosi alla pandemia e ai recenti lavori alla sala) che ha puntato come sempre sulle grandi voci (Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Elīna Garanča, Nadine Sierra solo alcune delle tante di livello mondiale) e molti titoli 'al femminile', da Norma a Luisa Miller, da Elektra a Carmen.

Ad illustrare il programma al fianco del Soprintendente francese, con Dan Ettinger anche la star Jonas Kaufmann, ormai di casa (in questi giorni è impegnato con Die Walküre) che sarà protagonista di ben tre appuntamenti: La Gioconda di Ponchielli, una prima evento con la regia di Romain Gilbert, e per la stagione concertistica un gala dedicato al cinema e un concerto con Ludovic Tèzier su duetti di Verdi, Puccini, Ponchielli.

Tra i registi nel cartellone della prossima stagione Emma Dante (I Vespri Siciliani'), Mario Martone (Don Giovanni), Krzysztof Warlikowski (Il Castello del duca di Barbablù e La voix humaine). (ANSA).