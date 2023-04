I Sei personaggi pirandelliani secondo Binasco

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Partendo dal dramma dei Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, puntando sulla ricostruzione emotiva della loro vicenda di famiglia disfunzionale, come si direbbe oggi, e la necessità drammatica di riviverla, Valerio Binasco, regista e interprete nei panni del Padre, ha costruito uno spettacolo che funziona, che coinvolge, per qualità e assenza di tempi morti. Il pubblico così premia lo spettacolo con lunghi appalusi ritmati che chiamano più e più volte gli attori in proscenio al Carignano, dove si replica sino al 7 maggio, coprodotto dallo Stabile di Torino con quello di Genova, dove arriverà dal 9 al 14 maggio al Teatro della Corte, e la Fondazione Teatro di Napoli, che lo ospiterà dal 16 al 28 maggio al Bellini. (ANSA).