Attila di Verdi al Petruzzelli di Bari, con la regia di Abbado

(ANSA) - BARI, 21 APR - 'Attila' di Giuseppe Verdi è la nuova proposta della fondazione Petruzzelli nell'ambito della stagione lirica. L'opera debutta stasera nel politeama barese con la regia di Daniele Abbado e la direzione orchestrale di Renato Palumbo. Sarà in programma fino al 28 aprile.

'Attila - ha sottolineato nella conversazione sull'opera il critico Sandro Cappelletto - fa parte della prima produzione di Verdi, prima metà dell'Ottocento, periodo in cui il compositore era fortemente interessato ai temi patriottici del Risorgimento italiano, quando compose 'I Lombardi alla prima crociata' e 'Nabucco'. Dovranno passare molti anni perchè Verdi componga la cosiddetta trilogia popolare".

Tra gli interpreti ci sono Alexander Vinogradov (Attila 21, 23, 26, 28 aprile) e Marko Mimica (Attila 22 aprile). Le scene e il disegno luci sono di Gianni Carluccio, i costumi di Gianni Carluccio e Daniela Cernigliaro, i movimenti scenici di Simona Bucci. Lo spettacolo è una coproduzione del teatro comunale di Bologna, con il teatro Massimo di Palermo e il teatro La Fenice di Venezia.

Il dramma lirico, in un prologo e tre atti su libretto di Temistocle Solera, tratto dalla tragedia 'Attila, König der Hunnen' di Zacharias Werner del 1809, fu rappresentato per la prima volta il 17 marzo del 1846 al teatro La Fenice di Venezia.

Lo spettacolo sarà in replica al teatro Petruzzelli sabato 22 aprile alle18, domenica 23 aprile alle18, mercoledì 26 aprile alle 20.30, venerdì 28 aprile alle 18. (ANSA).