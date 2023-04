Weekend a teatro tra Binasco, Solfrizzi e Popolizio

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Dai "Sei personaggi in cerca d'autore" di Luigi Pirandello, mai così contemporanei come con Valerio Binasco, a Torino; al "Pupo di zucchero" che Emma Dante ha impastato tra il Cunto de li cunti di Giambattista Basile e antiche tradizioni meridionali, a Milano. Fino a Massimo Popolizio a Pistoia con "Uno sguardo dal ponte" di Arthur Miller. Sono alcuni degli spettacoli in scena nel prossimo weekend che conta anche l'Argante-Emilio Solfrizzi da Molière, tra Cagliari e Sassari con la regia di Guglielmo Ferro; e "Billy Elliot" in musical, a Roma, con le musiche di Elton John, l'orchestra dal vivo del maestro Emanuele Friello, la regia di Massimo Romeo Piparo e due protagonisti come Giulio Scarpati e Rossella Brescia. (ANSA).