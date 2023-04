Lillo, Greg e l'assassino misterioso 20 anni dopo

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Era il 2000, o forse il 2002, e l'Ambra Jovinelli ci chiamò. Era il primo teatro importante che ci voleva in stagione, ma proponevano una commedia inglese che non era nelle nostre corde. Pur di non perdere l'occasione mentimmo spudoratamente: ce l'abbiamo noi una commedia, già pronta, scritta". È così che nacque "Il mistero dell'assassino misterioso", primo grande successo di quella coppia della risata che sono Greg & Lillo e ormai un cult del palcoscenico, che dopo più di vent'anni di tournée e successi, torna in scena al Teatro Olimpico di Roma, dal 19 aprile al 14 maggio.

"Per anni non riuscivo a raccontarne la trama - ride oggi Lillo - Poi ho scoperto la parola 'metateatro'". Già perché la commedia racconta di una compagnia teatrale che sta mettendo in scena un giallo alla Agatha Christie. "Da un certo punto in poi, però - spiega Greg - c'è una mina vagante che porta uno scompiglio totale. L'idea mi era venuta quando lavoravamo al Vittoria con Attilio Corsini. Una sera, uno spettacolo dovette iniziare più tardi per un problema con un attore. Cominciai a immaginare cosa potesse essere accaduto. Poi avevo un libro giallo abbozzato e quando l'Ambra Jovinelli ci chiamò in fretta e furia mettemmo tutto insieme".

Tra atmosfere inglesi, l'omicidio di un'anziana contessa, un misterioso maggiordomo e un'infermiera, ma anche tutti i vizi e capricci di una compagnia di attori, il risultato è un gioco continuo tra "dentro" e "fuori" scena. In questa edizione al loro fianco ci sono Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Giulia Ottonello e Luca Intoppa, per la regia di Lillo&Greg insieme a Claudio Piccolotto. Ma non solo. "Sui profili social di Lillo e Greg - racconta il produttore Roberto Imbriale - lo spettatore potrà entrare nel metaverso de Il mistero dell'assassino misterioso, esplorando scenografie, stanze, oggetti e personaggi". (ANSA).