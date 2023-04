Da pièce Fo-Rame, Trumpets and Raspberries debutta a Londra

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Dario Fo e Franca Rame 'debuttano' (nuovamente) a Londra, in una delle loro commedie sugli anni di piombo. Si tratta di Clacson trombette e pernacchie, rappresentata per la prima volta in Italia nel 1981 e ora al caratteristico Barons Court Theatre, nel quartiere londinese di West Kensington, dal 18 aprile al 6 maggio, con il titolo Trumpets and Raspberries. Una produzione Wayward Theatre, per la regia di di Gerrie Skeens sull'adattamento di Ed Emery, che vanta anche un attore italiano, bilingue, tra i protagonisti come Simon Allder.

"Oggi è quasi più facile trovare un inglese che conosca Dario Fo, piuttosto che uno che conosca Dante Alighieri - racconta lui - Complice, il Premio Nobel per la letteratura del 1997, ma anche perché se la Commedia del Divin Poeta non è mai stata rappresentata nel West End londinese, quelle di Fo hanno avuto, e continuano ad avere, un discreto successo in Gran Bretagna".

Piccolo capolavoro della farsa e dell'intrigo politico, scritta da Fo e Franca Rame, Clacson trombette e pernacchie è una commedia sul terrorismo, costruita intorno alla figura di Gianni Agnelli. Quando l'Avvocato resta sfigurato in un fallito tentativo di rapimento, viene salvato da Antonio, uno dei suoi dipendenti alla Fiat. Ma quando iniziano a sparargli addosso, l'uomo fugge dalla scena lasciando la propria giacca sul corpo di Agnelli. Che, soccorso e portato in ospedale, viene operato e per errore si fa ricostruire il volto a somiglianza di Antonio.

Dario Fo per sé teneva la doppia parte dell'Avvocato e di Antonio, oggi interpretati da Alex Hayden J. Smith. Simon Allder è invece il Magistrato. (ANSA).