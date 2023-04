Weekend a teatro tra Perfetti sconosciuti e Lazarus

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Dal film cult "Perfetti sconosciuti", prima regia teatrale di Paolo Genovese, che arriva in palcoscenico a Roma con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti e Valeria Solarino; ad Alessio Boni a Milano con "L'uomo che oscurò il re Sole. Vita di Molière" di Francesco Niccolini, in omaggio ai 400 anni dalla nascita del grande attore e commediografo francese. E poi Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, nei panni di Benedetto XVI e Francesco, ovvero "I due Papi" di Anthony McCarten, ancora nella capitale con la regia di Giancarlo Nicoletti. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali del prossimo weekend, che conta anche "La compagnia del sonno" di Roberto Alajmo, a Napoli con Nando Paone diretto da Armando Pugliese; "I racconti della peste" del premio Nobel Mario Vargas Llosa, a Genova per la regia di Carlo Sciaccaluga; e Manuel Agnelli, storico leader degli Afterhours, nei panni del turbolento migrante interstellare di "Lazarus", l'opera-rock diventata anche il testamento creativo di David Bowie, per la prima volta in Italia nella versione di Valter Malosti, a Roma.

(ANSA).