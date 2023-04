Lo 'Zecchino d'Oro show' approda in teatro a Milano e Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Due appuntamenti teatrali con i bambini del Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, per far cantare e ballare insieme il pubblico di grandi e piccini: è lo 'Zecchino d'oro show', in programma domenica 14 maggio (ore 17.30) al teatro Lirico di Milano e domenica 21 maggio (ore 16.30) al teatro Regio di Parma. Oltre al Piccolo Coro, formato da 54 bambini e bambine tra i 4 e i 12 anni, ci saranno la band dei Buffycats, i due piccoli attori Gregorio e Sabina, fratellino e sorellina, e l'asinello Nunù come mascotte d'eccezione. Il repertorio musicale è quello dell'Antoniano, con i ritornelli indimenticabili e i personaggi più amati, dai '44 gatti' al 'Katalicammello'. Una speciale playlist con le canzoni per prepararsi agli show in teatro è online sul canale YouTube del Piccolo Coro, su cui sono sempre disponibili anche tutti i brani dello Zecchino d'Oro, oltre 700 canzoni, per un totale di oltre 2 milioni di iscritti e 2 miliardi di visualizzazioni.

Lo spettacolo interattivo trascinerà il pubblico in un'avventurosa caccia al tesoro per trovare gli zecchini d'oro che il Gatto e la Volpe hanno sottratto a Pinocchio: la missione speciale è recuperarli tutti per trovarsi proiettati, tra suggestioni sonore, giochi di luci ed effetti speciali, in quel mondo di musica e canzoni radicato nell'immaginario del nostro Paese.

"In Antoniano musica e solidarietà sono unite da sempre - afferma il direttore, fra Giampaolo Cavalli - Il canto dei bambini e delle bambine del Piccolo Coro è la cifra distintiva di questo legame, il linguaggio universale che tiene insieme mondi apparentemente così distanti. C'è chi ha bisogno di pane, di un piatto di pasta, di una coperta e chi, come i più piccoli che frequentano il nostro centro terapeutico, grazie alla musica riesce a trovare modi inediti per esprimere le sue potenzialità e momenti preziosi di serenità e bellezza. È così che lo Zecchino d'Oro è entrato nelle case facendo cantare famiglie intere, regalando gioia. Lo spettacolo a quasi settant'anni dalla nascita di Antoniano vuole rinnovare questa lunga storia di cura e magia". (ANSA).