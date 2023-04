Billy Elliot Il musical, al debutto con Scarpati e Brescia

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Io non voglio un'adolescenza qualunque. Io voglio diventare un ballerino!". Dal cinema al teatro, la favola di Billy Elliot torna a conquistare il palcoscenico. Debutta il 13 aprile al Sistina di Roma il musical firmato e prodotto da Massimo Romeo Piparo, che riporta in scena la favola (e le battaglie) del piccolo Billy, figlio di un operaio, che ai guantoni da pugile preferisce le scarpette da ballo. Con due protagonisti d'eccezione: Giulio Scarpati, che al Sistina torna a ventidue anni dal successo di Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini; e Rossella Brescia, che invece è alla sua prima prova nel musical.

"Al tempo indossavo la tonaca di Don Silvestro - ricorda Scarpati all'ANSA - Questo di oggi, invece, è un ruolo che forse la gente non si aspetta da me. Sono Jackie, il padre burbero e un po' bigotto di Billy. Un personaggio complesso, chiuso nelle sue convinzioni". Tratto dal film del 2000 di Stephen Daldry, con testi e libretto di Lee Hall e le musiche di Elton John, il musical arriva in scena con le musiche dal vivo dell'orchestra diretta dal maestro Emanuele Friello e un cast di oltre 30 artisti. Rossella Brescia darà voce e verve a Mrs. Wilkinson, la maestra di danza che scopre il grande talento di Billy e scommette sul suo futuro, nonostante l'acceso conflitto con il padre. "Questo è uno dei miei musical preferiti. Ed è un ruolo che ho sempre avuto nella testa", racconta lei. "Ho scelto di riprendere in mano questa storia perché oggi siamo tutti diversi", aggiunge Piparo, che nel 2015 diresse la prima versione italiana dello spettacolo. "Il sogno di Billy, anche gli scioperi degli operai, li guardiamo con occhi diversi".

Dopo il Sistina, dove rimarrà fino al 30 aprile, lo spettacolo sarà a Genova, Pistoia, Bergamo, Lugano e Varese, per tornare in tournée nella prossima stagione. (ANSA).