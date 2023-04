Tennis: Montecarlo al via, Sinner-Djokovic piccolo show in città

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Ci si scalda a Montecarlo in attesa del via del Masters 1000 di tennis, il primo sulla terra rossa.

Il n.1 Nole Djokovic e Jannik Sinner si sono esibiti con alcuni scambi nel cuore della città del Principato davanti a molti appassionati: un piccolo antipasto dell'annunciato show del torneo che parte domani e vedrà in campo i maggiori big. E proprio Sinner e Djokovic potrebbero incontrarsi ai quarti di finale. (ANSA).