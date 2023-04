A Tullio Solenghi la croce di San Giorgio 2023

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Sarà Tullio Solenghi a ricevere per il 2023 la croce di San Giorgio, l'onorificenza istituita da Regione Liguria "a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale". L'artista genovese, attore, regista teatrale, comico e imitatore, con oltre cinquant'anni di carriera alle spalle, riceverà il premio dal presidente della regione Liguria e assessore alla cultura Giovanni Toti il 2 giugno, durante una serata evento organizzata in suo omaggio. "Siamo orgogliosi di conferire questa onorificenza a Tullio Solenghi - ha dichiarato Toti -. È nato a Genova, si è diplomato alla nostra Scuola di Teatro e ha raggiunto presto una brillante fama nazionale, sia nella comicità sia nella prosa d'autore. Ha sempre mantenuto casa in questa città e legami solidi e profondi con i nostri teatri fino al recente successo nell'interpretazione della più grande maschera genovese, quella di Gilberto Govi. Per questo abbiamo deciso di consegnargli la Croce di San Giorgio, proseguendo sulla strada avviata per dimostrare anche la nostra riconoscenza e gratitudine a chi, genovese o ligure, ha portato in alto il nome della Liguria e di Genova in Italia e anche nel mondo". Lo scorso anno la Croce di San Giorgio era stata consegnata, per la prima volta dalla sua istituzione, a Gino Paoli. (ANSA).