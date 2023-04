Weekend a teatro, Pasqua tra Panariello ed Erri De Luca

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Dal ritorno di Giorgio Panariello, per una notte a Roma con il suo one man show "La favola mia"; al mistero della gravidanza di Maria, con Galatea Ranzi a Modica (Rg) protagonista di "In nome della madre" di Erri De Luca. E poi il ritorno a Parma di uno spettacolo ormai cult come "L'Istruttoria" di Peter Weiss nella regia di Gigi Dall'Aglio (in quesi trent'anni 1000 repliche e oltre 150.000 spettatori), per non dimenticare le barbarie naziste nel lager di Auschwitz.

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel weekend di Pasqua, che conta anche la reunion, dopo dieci anni di lontananza, di una coppia irriverente come Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, ovvero "I soliti idioti - Il ritorno", nel tour in partenza da Torino; e Giuliana De Sio e Alessandro Haber a Napoli nella nuova commedia di Massimo Carlotto, "La signora del martedì", regia di Pierpaolo Sepe. (ANSA).