La danza si prende la scena con Futuro Festival

(di Daniela Giammusso) (ANSA) - ROMA, 04 APR - Idee del gesto, azione scenica, contaminazioni urban e circensi, viaggi tra memoria e tradizioni ma anche tutta l'esplosione delle Battle hip-hop. Con 10 giorni di programmazione, 15 spettacoli e 150 artisti italiani e internazionali, torna in scena il Futuro Festival - Festival internazionale di danza e cultura contemporanea, negli spazi del Teatro Brancaccio dal 19 al 28 maggio.

Al claim "Il futuro è negli occhi di guarda", "questa terza edizione si concentra sul concetto di bellezza, sotto tante sfaccettature", racconta la direttrice artistica Alessandra Gatta.

"Futuro Festival è un po' un'avanguardia, speriamo anche un riferimento, per chi vive a Roma"; aggiunge Alessandro Longobardi, direttore artistico del Brancaccio.

Quest'anno si parte irrompendo direttamente nello spazio urbano con "Opening", performance in cui 80 danzatori conquisteranno il palcoscenico della strada antistante il Brancaccio e poi a seguire, Keeper, danza verticale della Compagnia Il posto, eseguita direttamente sulla facciata del teatro. Tra i tanti, anche il ritorno dello Spellbound Contemporary Ballet, la Compagnia Ritmi sotterranei; Mohàbbat, omaggio all'Iran di Afshin Varjavandi; La danza della realtà ispirata a Grotowski degli Atacama; l'Aura Dance Theatre, dalla Lituania; la Compagnia Zappalà Danza. Chiudono Futuro Festival Experimental Battle in collaborazione con l'Mc hip hop Contest di Riccione, il più importante evento europeo dedicato alla danza e alla cultura hip hop, e il Closing Party con ospiti d'eccezione.

(ANSA).