Sonia Bergamasco racconta Mozart secondo Paolina Leopardi

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAR - L'Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, nell'ambito della programmazione del LabOratorio curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte, il 29 marzo alle 20.30, ospita l'attrice Sonia Bergamasco e il pianista Marco Scolastra per celebrare il 250/o anniversario dei viaggi di Mozart in Italia. Il duo sarà impegnato nel recital "Paolina Leopardi racconta Mozart", una proposta di Nino Criscenti dal libro Mozart di Paolina Leopardi.

Nel settembre del 1837 esce a Bologna un libretto di 35 pagine, dal titolo Mozart, senza indicazione dell'autore. Una biografia di Mozart, una delle prime in italiano e anonima.

Quattro copie del libro si conservano nella biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, un'altra in casa Leopardi a Recanati. La casa di chi quella biografia l'ha scritta: Paolina, l'amata sorella di Giacomo. Proprio lei lo dichiara in una lettera del 1838 indirizzata ad un'amica bolognese: "Lessi la vita di Mozart in francese, una volta, e la ridussi in italiano".

Secondo lo scrittore Giovanni Vigliar, "La sorella ripercorre la vicenda terrena di Wolfgang e vi trova analogie con quella di Giacomo: la breve vita, l'odio tenace verso la soffocante città natale, il rapporto problematico con il padre, la mancanza di mezzi che rende difficile la vita del genio". Sonia Bergamasco e Marco Scolastra offrono quindi un recital in una serata che si snoda attraverso la voce di una testimone d'eccezione e che combina l'ascolto di brani mozartiani con la lettura di testi sulla vita e sul carattere del musicista salisburghese. (ANSA).