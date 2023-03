A Milano 'Jannacciami!' con Elio, Vanoni e tanti altri amici

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - A dieci anni dalla scomparsa del padre Enzo, nel giorno del suo compleanno, Paolo Jannacci porterà in scena, al Teatro Arcimboldi di Milano, 'Jannacciami!' con Diego Abatantuono, Ale&Franz, Massimo Boldi, Elio, Francesco Gabbani, J-Ax, Cochi Ponzoni, Paolo Rossi e Ornella Vanoni. "Uno spettacolo - racconta Paolo Jannacci - dedicato a mio padre, con le sue canzoni più richieste e quelle più nascoste.

Una ripartenza, da dove ci eravamo lasciati 10 anni fa, verso un futuro sempre più Jannacciano, perché ho scoperto che io ho bisogno ancora di ascoltare le sue canzoni e cantarle, nel migliore dei modi, a chi desidera ascoltarmi." Insieme a Paolo Jannacci, in questa serata evento, sul palco degli Arcimboldi ci saranno gli amici musicisti che hanno condiviso tanto con Enzo e la sua famiglia come Emiliano Bassi, Marco Brioschi, Roberto Gualdi, Michele Monestiroli e Paolo Tomelleri, accompagnati da un'orchestra d'archi (Infonote di Serafino Tedesi) diretta dal Maestro Maurizio Bassi (già produttore di Enzo negli anni '80). (ANSA).