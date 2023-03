La Bohème accessibile dell'Orchestra Senzaspine di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - In occasione dei dieci anni dalla fondazione, l'Orchestra Senzaspine di Bologna prosegue la sua attività con una nuova produzione del capolavoro pucciniano 'La Bohème'. Lo spettacolo, diretto da Tommaso Ussardi con la regia di Gianmaria Aliverta, avrà una sorta di anteprima il 29 e 30 marzo al Teatro Consorziale di Budrio per poi debuttare l'1 e il 2 aprile in quella che da sempre è la casa dell'orchestra, il Teatro Duse di Bologna, e concludere questo primo percorso il 5 aprile al Teatro Ebe Stignani di Imola. Anche con questa Bohème, l'Orchestra Senzaspine prosegue nell'impegno di rendere sempre più accessibili i suoi spettacoli alle persone con disabilità: ecco dunque la collaborazione con il Fiadda Emilia Romagna (Associazione per i diritti delle persone sorde e famiglie) che curerà i sovratitoli. Per l'occasione si sperimenterà un sistema innovativo di diffusione attraverso il bluetooth per permettere alle persone dotate di impianto cocleare di ascoltare l'opera come mai prima. In questa produzione, i cui costumi sono di Matteo Corsi e le scene di Francesca Donati, si esplora il lato più drammatico dell'opera con una ambientazione anni 80/90.

"Bohème racconta una tragedia, un gruppo di giovani spensierati a cui capita la peggiore delle cose possibili, la morte di una coetanea, un'amica, un'amante. - scrive il regista - Lo spettacolo non vedrà una riscrittura drammaturgica: la vicenda verrà mantenuta intatta con tutte le indicazioni di Giacomo Puccini, ma negli anni 80/90 del novecento. Anni sognati, gli anni dei paninari, dei colori forti, delle capigliature e dei trucchi stravaganti, ma anche gli anni infernali in cui spopolava l'Hiv, quelli in cui quasi tutte le compagnie di giovani hanno dovuto fare i conti con la morte". Il cast de "La Bohème" è stato scelto in collaborazione con VoceAllOpera, e comprende Alessia Panza e Francesca Manzo (Mimì), Giuseppe Infantino e Haruo Kawakami (Rodolfo), Rocio Faus (Musetta), Alfonso Michele Ciulla (Marcello), Francesco Bossi e Lorenzo Barbieri (Schaunard), Yuri Guerra (Colline), Luca Gallo (Benoît /Alcindoro), Jaime Canto Navarro (Parpignol), Rosario Grauso (Sergente dei doganieri) e Tommaso Corvaja (Doganiere). (ANSA).