Delhi, parte META, il festival di teatro contemporaneo

(ANSA) - NEW DELHI, 24 MAR - È stato inaugurato a New Delhi il festival di teatro META, Mahindra Excellence in Theatre Awards, che porterà su vari palcoscenici della capitale, fino al 29, il meglio della scena contemporanea indiana. La rassegna, alla sua 18esima edizione, è prodotta da Teamwork Arts di Sanjoy Roy per Mahindra Rise, il ramo culturale della casa automobilistica indiana.

Il festival premia ogni anno una decina di spettacoli, selezionati tra la produzione di tutti gli stati, nelle diverse lingue del paese, e costituisce uno dei momenti episodi più attesi del teatro in India. Uno dei primi spettacoli, "Burn Out", nella lingua dello stato dell'Assam, vede in scena una semplice ma combattiva figura femminile che lotta per ottenere rispetto dal marito e per difendere i diritti dei figli. (ANSA).