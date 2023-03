Weekend a teatro tra Lino Guanciale e il Cirque du soleil

Dalla prima volta in Italia di "Lazarus" al ritorno di Beppe Grillo, passando per le meraviglie del Cirque du soleil e il XX secolo secondo Lino Guanciale. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend.

MILANO - Non solo le indagini televisive del Commissario Ricciardi. Lino Guanciale è in teatro, al Grassi del Piccolo, con "Europeana - Breve storia del XX secolo" di Patrik Ourednik, per ripercorrere, accompagnato dalla fisarmonica di Marko Hatlak, gli entusiasmi, le tragedie e gli slanci del Novecento.

Come un cronista giunto da un altro pianeta o dal futuro, in scena Guanciale passa con disinvoltura dall'uso dei gas nelle trincee della Grande Guerra all'invenzione del reggiseno, dallo sbarco in Normandia alla comparsa di frigoriferi e asciugacapelli. Fino al 2 aprile.

CESENA - A otto anni dal debutto a New York, "Lazarus", l'opera rock considerata il testamento creativo di David Bowie, arriva per la prima volta in Italia, in prima nazionale al Teatro Bonci, con la regia di Valter Malosti che ne ha curato la versione italiana confrontandosi con il co-autore Enda Walsh.

Nel ruolo di Newton, l'alieno caduto sulla terra, c'è Manuel Agnelli, storico frontman degli Afterhours, affiancato dalla vincitrice della 15/a edizione di X-Factor Italia Casadilego e dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti. Dal 22 al 26 marzo.

ROMA - "E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione?". È così che il Cirque du Soleil torna in Italia con la sua nuova creazione: "Kurios - Cabinet of Curiosities", in scena al Grand Chapiteau di Tor di Quinto. Un viaggio in affascinante e misterioso regno, con un ambizioso inventore a sfidare leggi del tempo e dello spazio.

Protagonisti, 49 artisti da 17 paesi diversi, tra curiosità insolite e prodezze acrobatiche e con oltre 800 pezzi tra costumi e oggetti di scena. Fino al 29 aprile.

ROMA - Ultimo lavoro di un Cechov malato e vicino alla morte, eppure mai così attaccato alla vita, arriva alla Sala Umberto "Il giardino dei ciliegi" nella versione diretta e interpretata da Rosario Lisma. Una messa in scena che riduce i personaggi a sei e nella quale l'unico barlume di salvezza è nei giovani, i soli capaci di immaginare una nuova vita, nonostante la vendita e la distruzione di quel giardino che da vanto per tutto il vicinato si è trasformato nel simbolo illusorio di un luminoso passato. Con Milvia Marigliano, Giovanni Franzoni, Eleonora Giovanardi, Tano Mongelli, Dalila Reas. Fino al 2 aprile.

UDINE, CEREA (VR), MESTRE (VE) e BOLOGNA - Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso e il lato oscuro dell'ambientalismo. Dopo una lunga assenza, Beppe Grillo torna a teatro, tra il Nuovo di Udine, l'Area Exp di Cerea (VR), il Corso di Mestre (VE) e il Duse di Bologna, con "Io sono il peggiore", lo "spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso". Il 23, 24, 25 e 27 marzo.

PALERMO - Stati Uniti, fine Ottocento. Un salotto, due dame e una cameriera. Tutto farebbe pensare a una commedia convenzionale, un incontro tra amiche un po' affettate, ma alla forma non corrisponde la sostanza: nella conversazione dal vocabolario ricercato fioccano volgarità e si scopre che le due dame sono state un tempo una coppia molto affiatata. Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D'Auria sono in prima nazionale al Biondo con "Boston Marriage", testo di David Mamet che prende il titolo dall'espressione in uso nel New England tra il XIX e il XX secolo per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Regia di Giorgio Sangati.

Fino al 26 marzo. (ANSA).