Al Teatro della Tosse 'Il Fenomeno Laplante' in 1^ nazionale

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Il Teatro della Tosse di Genova ospita a partire da giovedì prossimo (e fino al 2 aprile) in prima nazionale 'Il fenomeno Laplante - Lo strano caso del Capo Indiano Fascista'. Lo spettacolo è una nuova produzione della Tosse dal testo di Maurizio Patella, finalista al premio 'Shakespeare is now 2021' e al Premio Riccione per il teatro 2021. La regia porta la firma di Emanuele Conte che prosegue così la collaborazione con gli attori Luca Mammoli, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi, dopo la fortunata esperienza dello spettacolo 'Art'.

La storia risale alla tarda primavera del 1924: l'Italia vive nell'attesa del ritrovamento di Giacomo Matteotti, il deputato socialista sequestrato a Roma quando giunge la visita di un importantissimo capo tribù dei nativi americani: Cervo Bianco, venuto in Europa per portare le rivendicazioni del suo popolo.

Nella sua tournèe Cervo Bianco viene acclamato dalle folle, adorato dalle donne, accolto come il Salvatore della Patria.

Dichiara di voler stabilire una sacra alleanza tra il suo popolo e quello italiano: vuole vestire i suoi nativi americani in camicia nera.

Un affresco, insomma, irriverente di un'Italia immersa in un nazionalismo da operetta contraddittoria e crudele. Ma chi era davvero Cervo Bianco? Si chiamava Edgar Laplante, era un piccolo truffatore americano. Ingaggiato per impersonare un indiano nella tournée promozionale del film "I pionieri", approdò prima in Inghilterra poi fuggì in Francia e da lì venne in Italia dove fu accolto con tutti gli onori dal governo fascista. Una volta scoperto, fuggì in Svizzera dove fu raggiunto però da un mandato di cattura emesso dall'Italia e imprigionato. Ricondotto in Italia, fu processato a Torino e condannato nel 1926 a cinque anni. Graziato nel 1932, rientrò negli Stati Uniti. Giovedì prima dello spettacolo, dalle 19 nel foyer Tonino Conte, si potrà assistere a un aperitivo in musica con la giovane cantautrice genovese Irene Buselli che presenterà il suo nuovo singolo "Così Sottile". (ANSA).