Mollicone, una legge per incentivare il teatro in carcere

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - L'iniziativa di una legge per promuovere il teatro negli istituti penitenziari sarà presto all'esame della commissione Cultura della Camera dove è stata già depositata la proposta del deputato 5 Stelle Raffaele Bruno e dove sta per arrivarne un'altra del presidente della Commissione, Federico Mollicone (FdI).

L'annuncio della prossima calendarizzazione delle proposte arriva dal presidente della Commissione in occasione della presentazione a Montecitorio de "Il non-manuale dell'operatore di teatro sociale" Pascal La Delfa. "In legge di bilancio è stato accolto dal governo uno specifico ordine del giorno sul teatro in carcere" ricorda Mollicone che aggiunge: "Noi siamo con l'articolo 27 della Costituzione. Ovvero siamo col principio rieducativo della pena. Le pene devono tendere al reinserimento del condannato nella legalità. Promuovere l'inserimento lavorativo dei detenuti attraverso il lavoro è il principale modo" .

C'è un dato che segnala l'importanza di supportare le iniziative in tal senso: la recidiva media dei detenuti in Italia si attesta al 65%. Un dato enorme che però, secondo alcune statistiche, si elimina quasi totalmente quando al detenuto viene offerta la possibilità di sperimentare i benefici offerti dalla pratica teatrale negli istituti penitenziari: il tasso di recidiva, in questo caso, si abbatte infatti al 6%.

Basterebbe solo questo dato per capire quanto il teatro possa contribuire ad affermare il reinserimento del detenuto nella legalità, mettendo in pratica il principio rieducativo della pena. (ANSA).