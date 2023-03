Al Petruzzelli musica di D'Amico per rassegna 'Aus Italien'

(ANSA) - BARI, 14 MAR - Sarà dedicato alle composizioni di Matteo D'Amico il terzo appuntamento della rassegna del Teatro Petruzzelli, 'Aus Italien', che sarà disponibile sulle piattaforme digitali della Fondazione da venerdì 24 marzo alle 20:30 In programma due composizioni di D'Amico: Haydn allo specchio, per orchestra (2010) e Rime d'amore, per mezzosoprano, coro femminile e orchestra su testi di Torquato Tasso (1998).

Fabio Maestri condurrà l'Orchestra e il Coro Femminile del Teatro Petruzzelli, preparato da Fabrizio Cassi.

Prima del concerto è previsto 'Visti da vicino', un approfondimento con il compositore, curato dal critico musicale Sandro Cappelletto D'Amico, 68 anni, ha iniziato lo studio della composizione sotto la guida di Barbara Giuranna, e lo ha proseguito nel Conservatorio di S. Cecilia con i maestri Luigi Andrea Gigante, Guido Turchi e Irma Ravinale.

D'Amico attualmente è titolare della cattedra di composizione presso il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma ed è stato direttore artistico del teatro comunale di Bologna e dell'Accademia Filarmonica Romana, carica che qui ricopre nuovamente a partire dal 2014.

La rassegna virtuale, 'Aus Italien', viene evidenziato in una nota della Fondazione, offre un "appassionante sguardo sulla grande musica contemporanea italiana, fra concerti e approfondimenti". La seconda edizione è dedicata a 9 compositori italiani di fama internazionale, con cinque prime esecuzioni assolute ed una prima esecuzione italiana. (ANSA).