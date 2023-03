Riccardo III al Carignano di Torino, tiranno contemporaneo

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Ha una drammatica attualità il Riccardo III, in scena fino al 26 marzo al Teatro Carignano di Torino dove ha debuttato in prima nazionale. Interpretato da Paolo Pierobon nei panni del tiranno, è l'esempio di come la ricerca sfrenata del potere non conosca limiti umani, ma neppure tempo. Un malvagio contemporaneo che è capace di qualsiasi bassezza, aiutato dalla corruzione, dai media e dalle fake news.

Nella storia s'insinuano temi del nostro tempo: la falsificazione delle notizie, la volgarità dei talk show, il bombardamento mediatico, la gogna nei social.

Per la giovane regista ungherese Kriszta Székely, che torna al Teatro Stabile di Torino dopo aver affrontato lo Zio Vanja di Čechov, questo dramma racconta "l'ascesa inarrestabile di un uomo, ma anche la sua rapida discesa verso quel profondo e buio abisso che si spalanca oltre il potere stesso. Il viaggio di questo personaggio dev'essere per tutti noi un esempio di quanto l'ardore e la ricerca sfrenata del potere non conosca limiti umani, e che chi pecca di prepotenza alla fine sarà prigioniero del proprio inferno. Si tratta di una parabola. Un esempio". Per questo allestimento ha realizzato l'adattamento del testo il drammaturgo Ármin SzabóSzékel, mentre la traduzione è a cura di Tamara Török.

Accanto a Pierobon, che nella sua interpretazione piena di forza riesce ad ammaliare il pubblico e a creare complicità, c'è un cast di grande valore: Matteo Alì, Stefano Guerrieri, Manuela Kustermann, Lisa Lendaro, Nicola Lorusso, Alberto Boubakar Malanchino, Elisabetta Mazzullo, Nicola Pannelli, Marta Pizzigallo, Francesco Bolo Rossini, Jacopo Venturiero e, in video, Alessandro Bonardo, Tommaso Labis.

Le scene sono di scene Botond Devich, i costumi di Dóra Pattantyus, le luci di Pasquale Mari, il suono di Claudio Tortorici e i video di Vince Varga. Riccardo III è prodotto da Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, dal Teatro Stabile di Bolzano e da Emilia Romagna Teatro Ert - Teatro Nazionale.

