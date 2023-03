Guillaume Diop nominato etoile all'Opera di Parigi

(ANSA-AFP) - ROMA, 12 MAR - L'Opera di Parigi ha la sua nuova etoile: il francese Guillaume Diop, 23 anni. La sua nomina è stata annunciata sul palco dell'LG Arts Center di Seoul, dove il ballerino, accolto da un'ovazione, aveva appena interpretato per la seconda volta il ruolo di Albrecht in Giselle, il balletto romantico di Jean Coralli e Jules Perrot.

Classe 2000, figlio di madre francese e padre senegalese, Diop è uno degli autori del manifesto "Dalla questione razziale all'Opera", scritto nel 2020 sulla scia del movimento #BlackLivesMatter. Ha raggiunto il titolo di etoile senza passare attraverso il ruolo di primo ballerino, il grado precedente, come una manciata di predecessori, tra cui Laurent Hilaire nel 1985, Manuel Legris nel 1986 e Mathieu Ganio nel 2004.

La sua nomina arriva a poco più di una settimana da quelle della neozelandese Hannah O'Neill e del francese Marc Moreau, promosse dopo un'esibizione del "Ballet Impérial" di George Balanchine al Palais Garnier di Parigi.

Guillaume Diop ha già danzato in diversi ruoli da protagonista, in "La Bayadère", "Don Chisciotte", "Il lago dei cigni" e "Romeo e Giulietta". Si è dedicato alla danza dall'età di quattro anni, prima di iniziare il suo apprendistato nel 2008 al conservatorio di Parigi. Nel 2012 è entrato nella Scuola di danza dell'Opera nazionale di Parigi e nel 2018 è entrato a far parte del corpo di ballo. Si esibirà presto a Parigi nel "Chant du compagnon errant" di Maurice Béjart, all'Opéra Bastille tra il 21 aprile e il 28 maggio. (ANSA-AFP).