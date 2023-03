Torna il Cirque du Soleil, a Roma è pronto il Grand Chapiteau

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il Cirque du Soleil è tornato in Italia e ha alzato il suo Grand Chapiteau a Roma, a Tor di Quinto. Tutto è pronto per ospitare, il 21 marzo, il debutto italiano dello spettacolo "Kurios - Cabinet of Curiosities", uno degli show più imponenti della celebre compagnia canadese, prodotto dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti.

Oltre 120 lavoratori hanno contribuito ad innalzare il Grand Chapiteau, costituito per la prima volta in Italia da una tela gialla e blu che, in corrispondenza dei quattro alberi principali, arriva a misurare un'altezza superiore ai 25 metri e dominerà la skyline della capitale fino al 29 aprile. Intorno al tendone, che è in grado di ospitare circa 2.500 persone, sono stati issati più di 100 pali necessari a completare, entro sei giorni, questo villaggio straordinario dalla superficie di 48.000 metri quadrati.

"Kurios - Cabinet of Curiosities" vanta un cast di 49 artisti, provenienti da 17 paesi diversi, alcuni dei quali sono in tournée con il Cirque du Soleil da oltre 15 anni. Più di 8.000 costumi e 426 oggetti di scena sono stati realizzati per questa produzione, la 35/a dal 1984. Lo show di Cirque du Soleil Entertainment Group, dopo le date di Roma a Tor di Quinto, si sposterà a Milano, a Piazzale, Cuoco da mercoledì 10 maggio a domenica 25 giugno. (ANSA).