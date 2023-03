Lunetta Savino a teatro con La madre di Florian Zeller

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Una donna sola davanti allo specchio della propria vita. Una moglie tradita. Soprattutto, una madre che si ritrova senza ruolo, isolata da un ménage familiare che l'ha espulsa. Dopo il successo de Le indagini di Lolita Lobosco e in attesa del ritorno, sempre su Rai1, delle avvocate dello Studio Battaglia, "che andrà sul set dopo Pasqua", Lunetta Savino torna in teatro, protagonista de "La madre" di Florian Zeller, spettacolo diretto da Marcello Cotugno, al Quirino Gassman di Roma dal 14 al 26 marzo e poi in tournée con tappe anche a Spoleto, Trieste, Bassano Del Grappa, Catania, Faenza.

La pièce segnò nel 2010 l'inizio della fortunata trilogia sulla famiglia del drammaturgo e regista francese, di cui in palcoscenico in Italia abbiamo già visto "Il padre" (al cinema, Oscar alla sceneggiatura per Zeller con la pellicola interpretata da Anthony Hopkins) e "Il figlio", per la regia di Piero Maccarinelli.

"La madre - racconta all'ANSA l'attrice - è una black comedy scritta come un orologio, come tutte le pièce di Zeller, sul tema dell'amore materno e delle possibili derive patologiche cui può condurre". La protagonista, Anna, è ossessionata da una realtà multipla in cui tutto si sdoppia, creando un'illusione di autenticità costante in tutti i piani narrativi. La partenza del figlio, ormai adulto, diventa un vero e proprio tradimento, come l'abbandono del nido, cui si aggiunge la decadenza dell'amore coniugale. Ma la responsabilità di questa solitudine non sta forse anche nell'aver rinunciato alla vita? Abdicare ai sogni e ai desideri unicamente per dedicarsi al proprio unico figlio maschio, non porta pericolosamente verso la disperazione? (ANSA).