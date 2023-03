'Casanova Opera Pop' di Red Canzian arriva a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAR - L'11 e 12 marzo al Teatro EuropAuditorium di Bologna andrà in scena l'atteso 'Casanova Opera Pop', uno straordinario kolossal musical teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian, il bassista e voce dei Pooh. Tratto dal best seller di Matteo Strukul, "Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti", lo spettacolo è stato creato da Red Canzian nei due lunghi anni trascorsi lontano dal palco a causa della pandemia.

"Ho cullato a lungo l'idea di comporre un'opera musicale dedicata alla città di Venezia, forse l'unica al mondo di tale notorietà a non avere un "suo" musical - spiega Red Canzian - e a Giacomo Casanova, uno dei personaggi italiani universalmente conosciuti, ma finora raccontato in una chiave sempre un po' monotematica, quella del libertino impenitente, mentre io volevo rappresentarlo nelle tante sfumature che fanno di lui una delle figure storiche più interessanti che l'Italia e Venezia in particolare possono vantare. Poeta, alchimista, libertario, diplomatico e occhi della Repubblica di Venezia, una figura chiave ai tempi della Serenissima".

'Casanova Opera Pop', con la regia di Emanuele Gamba, racconta Giacomo Casanova al rientro dall'esilio, come uno strenuo difensore di Venezia, in un'età intorno ai 35 anni.

Nelle due ore di spettacolo, 11 cantanti attori e 10 ballerini acrobati interpretano le Ombre, i Veneziani al Carnevale, i nobili in festa e i momenti corali della storia, mentre il pubblico assisterà a oltre 30 cambi scena attraverso un allestimento fatto di fotografie scattate nella Venezia deserta durante la pandemia. Gli spettatori saranno trasportati dentro i bàcari, le calli, i Palazzi della nobiltà, le Cattedrali, Piazza San Marco, la laguna, la prigione dei Piombi e fra i boschi e i Castelli del Nord Italia prima del ritorno di Casanova da salvatore della Serenissima nella Venezia del Doge e finalmente innamorato della giovane Francesca Erizzo. In scena, nella parte di Giacomo Casanova si alterneranno nelle due recite Gian Marco Schiaretti e Jacopo Sarno, con Angelica Cinquantini a vestire i panni dell'incantevole e volitiva Francesca. (ANSA).