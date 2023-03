Weekend a teatro tra Angiolini, Ragonese e Foglietta

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Da Ambra Angiolini e Ludovica Modugno, che tra Milano, Asti e Carpi (Mo) riprendono "Il nodo" dell'americana Johnna Adams, diretto da Serena Sinigaglia; a Lucia Calamaro che a Roma dirige Isabella Ragonese in "Da lontano. Chiusa sul rimpianto", atto unico che ha pensato e scritto espressamente per lei. E poi Anna Foglietta e Paola Minaccioni a Pordenone con "L'attesa" di Remo Binosi, per la regia di Michela Cescon. Sulla scia della Giornata internazionale della donna dell'8 marzo, è un lungo weekend al femminile quello in arrivo a teatro nei prossimi giorni.

Ma non solo, tra l'uragano Checco Zalone, già sold out a Roma con il suo nuovo "Amore + Iva"; e "Giorgio Pasotti" a Milano nei "Racconti disumani", che Alessandro Gassmann ha tratto da due testi di Franz Kafka. E ancora "I Macbeth", ovvero l'estrema confessione della coppia di amanti shakespeariani secondo Enzo Vetrano e Stefano Randisi a Brescia; e "La morte e la fanciulla" di Ariel Dorfman, sulla tragedia dei desaparecidos argentini, a Napoli per la regia di Elio De Capitani. (ANSA).