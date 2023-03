Weekend a teatro tra Martone, Rifici e Sepe

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il "Romeo e Giulietta" che Mario Martone dirige da Shakespeare a Milano; e "La divina Sarah" di Eric-Emmanuel Schmitt, con Lucrezia Lante Della Rovere e Stefano Santospago, diretti da Daniele Salvo, a Cagliari. Fino a Giuseppe Battiston con "La valigia" di Sergei Dovlatov, per la regia di Paola Rota, a Roma. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche "Le relazioni pericolose" di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, il romanzo epistolare più celebre della letteratura francese, tra Milano e Torino nella versione firmata da Carmelo Rifici. E ancora, "Festen. Il gioco della verità", primo adattamento italiano dal film di Thomas Vinterberg con Danilo Nigrelli diretto da Marco Lorenzi, a Roma; e Giuliana De Sio e Alessandro Haber a Catania con "La signora del martedì" di Massimo Carlotto, per la regia di Pierpaolo Sepe. (ANSA).