Teatro Arcobaleno, coreografi a scuola contro il bullismo

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAR - A Bologna prosegue il progetto Teatro Arcobaleno contro il bullismo nelle scuole. Fino a maggio sei coreografi e coreografe italiane sono al lavoro in 12 istituti scolastici del bolognese, e in una scuola superiore a Forlì, per costruire - assieme a 500 tra studenti, insegnanti e personale scolastico - dei percorsi di danza e movimento.

Teatro Arcobaleno è rivolto a infanzia, adolescenza, insegnanti, figure educative, assistenti sociali e studenti dell'Università di Bologna. A lavorare nelle scuole emiliane saranno i coreografi vincitori del premio Ubu Marco D'Agostin e Stefania Tansini, Nicola Galli, Lara Guidetti, Camilla Monga, Daniele Ninarello insieme a Mariella Popolla. I laboratori di danza hanno moduli e durate variabili e sono pensati appositamente per varie fasce di età, a partire dai 4 fino ai 18 anni, e in alcuni casi per i docenti. Il programma si è aperto a dicembre 2022 e proseguirà per altri due mesi.

Gli 80 incontri gratuiti costituiscono il cartellone della nona edizione dell'iniziativa sulle identità di genere e di orientamento sessuale patrocinata da Gender Bender, Il Cassero LGBTI+ Center, Emilia Romagna Teatro Ert, Teatro Nazionale, Ater Fondazione / Teatro Laura Betti, Itc Teatro, Teatro dell'Argine, La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi, Centro Studi sul Genere e l'Educazione dell'Università degli Studi di Bologna, Comune di Casalecchio di Reno, ASC Insieme - Azienda Servizi per la cittadinanza Valli Reno Lavino e Samoggia. (ANSA).