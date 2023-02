A Trieste debutta The Phantom of the Opera di Lloyd Webber

(ANSA) - TRIESTE, 27 FEB - The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber debutta per la prima volta in Italia al Politeama Rossetti, sede del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste, il prossimo 4 luglio. Lo spettacolo sarà prodotto da Broadway Italia in lingua inglese con orchestra dal vivo e diretto da Federico Bellone. Lo annuncia il Teatro Stabile.

Ramin Karimloo, tra i più stimati interpreti di musical al mondo e nominato agli Olivier Award e ai Tony Award, sarà di nuovo il Fantasma, ruolo che ha già ricoperto a Londra, in Corea e al venticinquesimo anniversario dello spettacolo alla Royal Albert Hall di Londra: "Sono entusiasta di lavorare con Bellone.

Entrambi siamo fan di lunga data della produzione originale e concordiamo sul fatto che sia un capolavoro. Per questo vogliamo celebrarlo e lasciare che ci ispiri a creare una nuova produzione di quella gloriosa partitura, storia e scena".

Broadway Italia e il Teatro Stabile del Fvg annunciano innovativi effetti speciali, incluso un lampadario che, incendiandosi, oscilla sul pubblico con sopra il fantasma. Si tratta della "prima produzione della nostra società - spiega Luca Montebugnoli, ad di Broadway Italia - scopo di Broadway Italia è di offrire grandi musical di altissima qualità in versioni popolari e coinvolgenti, così da rendere l'opera moderna, il musical, fruibile ed indimenticabile". Questa produzione, ha osservato il presidente dello Stabile Fvg, Francesco Granbassi, è "un'impresa che ribadisce il ruolo di primo piano del Rossetti nel panorama internazionale".

Lo spettacolo - ricorda lo Stabile del Fvg - è stato visto, dal suo debutto a Londra nel 1986, da oltre 145 milioni di persone, in 183 città e 17 lingue. La trama, ambientata a fine Ottocento, è liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Gaston Leroux e racconta di una bellissima soprano, Christine Daaé, che diventa l'ossessione di un misterioso uomo mascherato che vive nei labirinti sotterranei di Palazzo Garnier, l'iconica Opera di Parigi. (ANSA).