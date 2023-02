==Cospito:Ardita,troppi al 41bis,così il sistema rischia il crac

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Dovremmo smetterla con questo dibattito da strada sul 41 bis, distinguendo compiti e responsabilità tra politica e magistratura, e ragionando sulle conseguenze sistemiche delle scelte su singole vicende come il caso Cospito". Così alla Stampa il pm antimafia Sebastiano Ardita, per anni al Dap, che non è sorpreso dalla decisione della Cassazione su Cospito: "Era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento su Cospito. E il provvedimento è legittimo".

A suo avviso la dimensione centrale del problema è piuttosto "la questione di opportunità, ovvero la valutazione discrezionale sull'utilizzo dello strumento del 41 bis nel caso concreto. Una valutazione che non può essere né scaricata, né rivendicata dalla magistratura" e che appartiene "al ministro.

La legge attribuisce solo a lui il potere di disporre il 41 bis.

La magistratura può solo sindacarne l'eventuale illegittimità, non l'inopportunità. Se fossi stato il pm del processo in cui Cospito è imputato per strage, avrei espresso parere favorevole alla misura. Se fossi stato al Dap, avrei ragionato diversamente". Nordio sarebbe potuto giungere a conclusioni diverse dalla linea dura? "Non credo. Il suo predecessore ha ritenuto di applicare il 41 bis a Cospito. Come avrebbe potuto non confermarlo?".

Se la sua salute peggiorasse? "E' difficile riannodare i fili dopo averli srotolati. Bisognava pensarci prima. Se non fosse stato dato il 41 bis a Cospito se ne sarebbe accorto qualcuno? Conviene sovraesporre uno strumento così strategico nella lotta alle mafie per un detenuto di questo tipo?". Il regime, per il magistrato, è stato "svuotato di senso. Con le celle aperte e la riduzione dei controlli, di fatto è bassa sicurezza e i pm chiedono 41 bis anche a chi non ne avrebbe bisogno". Per cui "il 41bis sta già saltando. La spia è il numero di detenuti al 41 bis. Oltre 700: troppi. Il numero fisiologico sarebbe intorno a 500". (ANSA).