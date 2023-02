'Lazarus' di David Bowie in prima assoluta a Cesena

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - A otto anni dal suo debutto a New York, 'Lazarus', l'opera rock scritta da David Bowie insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh, è pronta a fare la sua comparsa, per la prima volta in Italia. La piece, considerata il regalo d'addio del 'Duca Bianco' al mondo, andrà in scena in prima nazionale dal 22 al 26 marzo al Teatro Bonci di Cesena con la regia del direttore di Ert-Emilia-Romagna Teatro, Valter Malosti, che ha curato la versione italiana confrontandosi con lo stesso Walsh. Nel ruolo del protagonista, Newton, un alieno caduto sulla terra, Manuel Agnelli, cantautore e storico frontman degli Afterhours, affiancato dalla cantautrice e vincitrice della 15/a edizione di X-Factor Italia Casadilego e dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti. Considerato il testamento creativo di David Bowie insieme all'album 'Blackstar', Lazarus è andato in scena per la prima volta nel circuito Off-Broadway al New York Theatre Workshop il 7 dicembre 2015. Quella fu anche l'ultima apparizione pubblica del cantautore britannico, mancato un mese dopo, il 10 gennaio del 2016. Dopo aver incontrato le drammaturgie di Enda Walsh in 'Bedbound' nel 2001 e 'Disco Pigs' nel 2005, Valter Malosti arriva alla traduzione e alla messa in scena di 'Lazarus' trasportato da una forte attrazione per il lavoro creativo di Bowie, e per la trasversalità e il dialogo fra le arti. Lo spettacolo è una produzione di Emilia Romagna Teatro - Teatro Nazionale - che ha ottenuto i diritti in esclusiva nazionale - realizzata insieme a altre importanti realtà teatrali: Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale e al LAC Lugano Arte e Cultura. Dopo Cesena, lo spettacolo sarà inscenato anche nelle sedi Ert di Modena e Bologna e proseguirà con una lunga tournée nei principali teatri. (ANSA).