Weekend a teatro tra eroine e politically 'scorrect'

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Dal "Non esistono piccole donne" di Johannes Bückler che Camilla Filippi porta in scena, diretta da Susy Laude, a Roma; al "Pane o libertà" che travolge Paolo Rossi, ancora nella capitale. Fino all'amicizia al maschile di Gian Marco Tognazzi ne "L'onesto fantasma" di Edoardo Erba, tra Lecce e Polistena (RC). Sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche il "Personaggi" di Antonio Albanese, tra Epifanio, L'Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego; o "Il movimento del nulla" di Gene Gnocchi, ovvero la "Leopolda dei poveri", tutti a Milano. E poi ancora Lucia Lavia enigmatica Ignota del "Come tu mi vuoi" di Pirandello, a Firenze tra le atmosfere anni '40 della regia di Luca De Fusco. (ANSA).