Al via la terza edizione di Biennale College Danza

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - Sono online da oggi fino a mercoledì 22 marzo, sul sito web della Biennale di Venezia, i nuovi bandi internazionali destinati rispettivamente a danzatori/trici e coreografi/e per la terza edizione di Biennale College Danza sotto la guida del direttore Wayne McGregor.

Indirizzato a promuovere una nuova generazione di artisti della danza, il programma di studio e apprendimento intensivo di Biennale College Danza 2023 offrirà a 16 danzatori/trici (tra i 18 e i 28 anni) e a due coreografi/e che verranno selezionati/e una vera e propria esperienza sul campo nell'arco di tre mesi di residenza a Venezia.

Dall'8 maggio al 29 luglio i giovani selezionati saranno impegnati quotidianamente nelle Sale d'Armi dell'Arsenale in lezioni di tecnica classica e contemporanea tenuti da insegnanti di livello internazionale, workshop incentrati sul repertorio, il processo creativo, l'improvvisazione e le nuove creazioni.

Il 17/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea, in programma a Venezia dal 13 al 29 luglio, sarà luogo di confronto critico e creativo per i danzatori e i coreografi di Biennale College che, non solo presenteranno i loro lavori a conclusione del percorso di formazione, ma potranno anche assistere a tutti gli spettacoli in programma, partecipare a conferenze e mini-residenze con gli artisti invitati. (ANSA).