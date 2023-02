Cedolins e Valerio neodirettori artistici Teatro Nuovo Udine

(ANSA) - UDINE, 17 FEB - Sono la cantante lirica Fiorenza Cedolins per la musica e la danza e l'attore e regista Roberto Valerio per la prosa i nuovi direttori artistici del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Le nomine sono state annunciate oggi dal presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Giovanni Nistri. Si tratta, ha spiegato il presidente, di "nomi di alto prestigio nel settore dello spettacolo dal vivo e della musica".

Classe 1966, soprano, docente universitaria, Fiorenza Cedolins, nata ad Anduins (Pordenone), in oltre trent'anni di carriera è stata protagonista nei principali teatri del mondo e festival internazionali. Dal 2010 si dedica anche all'insegnamento; è la fondatrice e direttrice artistica della Scuola dell'Opera Italiana dal 2017 ed è docente all'Università "Conservatorio del Liceu" di Barcellona. "Spero di poter dare nuovo impulso alla lirica e alla danza nel prossimo programma - ha auspicato Cedolins - Tra i miei sogni, portare al Nuovo un allestimento importante di un'opera pucciniana nel centenario della nascita del grande genio italiano".

Nato nel 1970, diplomato all'Accademia Nazionale Silvio D'Amico di Roma, Roberto Valerio è attore, regista e organizzatore di festival. Dal 2019 è direttore artistico dell'Accademia Ludwig, scuola di formazione professionale teatrale. "Vorrei contribuire a rafforzare la vocazione del Giovanni da Udine quale grande teatro popolare - ha detto Valerio - coniugando grandi registi e attori, con l'intrattenimento, uno sguardo ai giovani e attività legate al territorio".

I profili dei nuovi direttori artistici, che subentrano al maestro Marco Feruglio (musica e danza) e al professor Giuseppe Bevilacqua (prosa) sono stati individuati fra oltre trenta candidature pervenute da tutta Italia. I programmi di musica, danza e prosa per la prossima stagione saranno presentati entro l'estate. (ANSA).