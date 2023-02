Torna il Cirque du Soleil, aggiunta una data a Roma

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - A poche settimane dall'arrivo di Cirque du Soleil in Italia, con lo spettacolo "KURIOS - Cabinet of Curiosities", si aggiunge alla tappa romana una nuova data, il 21 marzo. Lo show sarà quindi in scena nella capitale (a Tor di Quinto) dal 21 marzo al 29 aprile e a Milano (a Piazzale Cuoco) dal 10 maggio al 25 giugno. Lo show è un mix geniale di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in puro stile Cirque du Soleil. "KURIOS" dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell'immaginazione. Lo spettacolo vanta un cast di 49 artisti provenienti da 17 paesi diversi, alcuni dei quali sono in tournée con il Cirque du Soleil da oltre 15 anni. Per questa produzione, la 35ª del Cirque du Soleil dal 1984, sono stati realizzati oltre 800 pezzi tra costumi e oggetti di scena. Prodotto dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti, i biglietti sono disponibili su www.ticketone.it. Per ulteriori informazioni, c'è il sito web www.cirquedusoleil.com/kurios. (ANSA).