Weekend a teatro tra Ghini-Ruffini, Incontrada, D'Urso

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Da "La Maria Brasca" che Andrée Ruth Shammah riporta in scena a Milano per il centenario della nascita di Giovanni Testori affidando a Marina Rocco la parte della calzettaia che fu di Franca Valeri e Adriana Asti; a L''arte della commedia" secondo Eduardo De Filippo, a Napoli nella messa in scena firmata e interpretata da Fausto Russo Alesi. Fino alla coppia Massimo Ghini - Paolo Ruffini "Quasi amici", a Roma, nella pièce che Alberto Ferrari ha tratto dal film del 2012 di Eric Toledano e Olivier Nakache. Sono alcuni degli appuntamenti in scena nel prossimo weekend, che conta anche il ritorno a teatro di Barbara D'Urso, a Milano nella prima versione al femminile di "Taxi a due piazze" di Ray Cooney, per la regia di Chiara Noschese; Vanessa Incontrada a Roma tra i quarantenni della commedia di Gabriele Pignotta.

"Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?"; e la "Pilade" che l'artista e attivista Giorgina Pi insieme al collettivo Bluemotion ha tratto da Pier Paolo Pasolini, a Bologna. (ANSA).