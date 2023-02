Morto Enrico Rembado, creò Festival Teatrale Verezzi

(ANSA) - BORGIO VEREZZI, 15 FEB - E' morto all'età di 85 anni Enrico Rembado, ex sindaco di Borgio Verezzi (Savona) e fondatore nel 1967 del Festival Teatrale che porta il nome della cittadina e che ogni anno ospita grandi nomi della recitazione e dello spettacolo e importanti prime nazionali. Rembado era ricoverato all'ospedale di Albenga per una polmonite.

Rembado è stato primo cittadino del paese per 26 anni, dal 1975 al 2001, e ha sempre avuto un occhio di riguardo per la cultura e il teatro: oltre a essere il "papà" del Festival (di cui è stato anche direttore artistico per ben 36 edizioni) ha anche contribuito a realizzare un cinema-teatro intitolato a Vittorio Gassman, inaugurato nel 2001 alla presenza dei figli dell'attore.

"Nel suo lungo percorso di amministratore è stato protagonista di molti fatti rilevanti - ricordano dal Comune - dal cambiamento politico con cui ha colto in anticipo la necessità di dare valore alla voce dei cittadini in tempi caratterizzati da una forte presenza dei partiti politici, all'aver garantito a lungo la continuità amministrativa, a beneficio di tutto il paese, evitando quella instabilità amministrativa che nelle piccole realtà spesso significa perdita di esperienze e interruzione di percorsi avviati. L'attuale bellezza e la qualità di vita che caratterizzano Borgio Verezzi nascono dall'attenzione all'ambiente espressa nei suoi anni da primo cittadino". I funerali saranno celebrati sabato 18 febbraio a Borgio Verezzi. (ANSA).