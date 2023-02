Teatro: l'Elfo di Milano compie 50 anni e punta sui giovani

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Il Teatro dell'Elfo di Milano compie 50 anni e li festeggia con un palinsesto di eventi che coinvolgerà tutta la città e con un progetto dedicato ai giovani artisti in collaborazione con Fondazione Milano - Scuole Civiche, dal titolo 'Ricordare il futuro'.

Ai giovani artisti sono state commissionate due produzioni per celebrare i 50 anni del teatro: realizzare un'installazione interattiva sulla storia del Teatro dell'Elfo e allestire uno spettacolo su cinquant'anni di storia italiana, dagli anni Settanta ad oggi, per aprire, con queste creazioni, la stagione 2023/24.

"Noi oggi festeggiamo non solo un compleanno - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla conferenza stampa di presentazione del palinsesto di eventi per il compleanno dell'Elfo - ma un modo di interpretare la contemporaneità che per Milano è sempre stata preziosissima. Il vostro modo di essere teatro è fonte di insegnamento e di ispirazione".

Il palinsesto per festeggiare le nozze d'oro della compagnia intreccia spettacoli, podcast, libri, mostre e una ventiquattr'ore di poesia. Tornano poi in scena i successi dell'Elfo che puntano i riflettori sul dialogo tra le generazioni: da Rosso, sul rapporto tra il pittore Mark Rothko e il suo giovane assistente (14 febbraio/12 marzo), al Vizio dell'arte, ancora sui rapporti fra arte e vita, sul confronto vecchiaia / giovinezza (9 maggio/2 giugno). Ma è soprattutto la tragedia di Re Lear, Ia nuova produzione della stagione 23/24, che più d'ogni altra parla dei pericoli di una vecchiaia che non sa rassegnarsi a cedere il passo al fluire della vita. Ottava messa in scena shakespeariana del Teatro dell'Elfo, diretta da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, vedrà nel ruolo del protagonista Elio De Capitani. (ANSA).