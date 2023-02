Dimitris Papaioannou torna a Roma con Ink

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Non so cosa accadrà in futuro nel mio Paese. Non sono all'altezza per dirlo. Di certo, oggi Atene è un'esplosione di vita". A parlare è Dimitris Papaioannou, l'artista e performer greco (ma anche regista, pittore, creatore), stella mondiale tra titoli come Nowhere, StillLife, The Great Terror oltre che curatore dell'apertura dei Giochi Olimpici di Atene nel 2004, che dopo il successo di Transverse Orientation nella scorsa stagione torna al Teatro Argentina di Roma con Ink (2020) Play for two, dal 16 al 19 febbraio. Lo spettacolo, realizzato dal Teatro di Roma con la Fondazione Musica per Roma nell'ambito del Festival Equilibrio, era stato presentato in una sua prima versione a Torinodanza nel 2020 (vincendo l'Ubu come miglior spettacolo straniero in Italia).

Ora torna in una nuova versione con la nuova musica originale di Kornilios Selamsis, una piccola scena aggiunta e un nuovo finale. Protagonista, al suo fianco, è Suka Horn, danzatore di 33 anni più giovane, in una messa in scena di forte suggestione, in cui ancora una volta Papaioannou affronta i grandi archetipi umani, in uno scroscio continuo d'acqua.

Il suo Paese, intanto, sette mesi è uscito dalla sorveglianza rafforzata dell'Ue. "La maggior parte dei miei colleghi ha sofferto molto la crisi, così come il lockdown - dice - Oggi viviamo un momento molto caldo, con un movimento e manifestazioni per riportare al centro il valore dell'arte. Per me, questi anni sono stati un po' come reincarnarmi, rinascere.

Non so davvero cosa accadrà ora. Ma mi sembra che le cose stiano migliorando". E la guerra tra Russia e Ucraina? "Io mi soffermo di più sui conflitti interiori, che tutti viviamo, inevitabili e difficili da fermare. Spererei invece che per quelli esterni fosse più facile". (ANSA).