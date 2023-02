Casanova opera Pop prosegue tour e raddoppia date

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Due ore di musica, 35 brani cantati dal vivo, 120 costumi, 30 cambi di scena e 21 performer sul palco. Il musical 'Casanova Opera Pop', ambientato nella Venezia del '700 e dedicato a uno dei personaggi italiani più noti al mondo, si presenta a Firenze, quando arriverà al Teatro Verdi dal 17 al 19 febbraio. Previste anche nuove date. Lo spettacolo infatti raddoppierà a Padova dove è in programma sia il 24 che il 26 febbraio, e avrà una data in più a Bologna, quella dell'11 marzo (che si aggiunge alla data serale, sempre dell'11 marzo e a quella del giorno successivo).

Il musical - l'opera è composta e prodotta da Red Canzian - prosegue il suo tour con tappe anche a Montecatini (Pistoia), Gorizia, Trieste, Brescia, Varese e Verbania. Lo spettacolo racconta il Giacomo Casanova uomo (interpretato da Gian Marco Schiaretti) al rientro dall'esilio, strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero ceduta all'Austria, che incontra l'amore di Francesca (Angelica Cinquantini, volto familiare della fiction televisiva).

"Mi commuove e mi inorgoglisce l'energia e l'amore che ogni sera gli spettatori ci rovesciano addosso a teatro - ha detto Red Canzian -. E' un calore fatto di applausi scrocianti per lo spettacolo e i performer in scena, un apprezzamento totale e quasi stupito per il nostro lavoro e un entusiasmo straordinario per noi e quest'opera italiana". (ANSA).