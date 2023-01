Michael Kors festeggia Monica Bellucci per Callas

(ANSA) - NEW YORK, 31 GEN - Michael Kors festeggia Monica Bellucci: lo stilista americano ha omaggiato l'attrice italiana con un cocktail al Carlyle Hotel per celebrare l'unica performance newyorchese della Bellucci nello spettacolo teatrale Maria Callas: Lettere e Memorie.

Lo show si è svolto al Beacon Theater. L'attrice e' salita sul palcoscenico accompagnata dalla Wordless Music Orchestra per recitare brani dal libro di lettere e memorie e inedite della cantante, ricreandone così la vita usando le sue stesse parole, dall'infanzia modesta trascorsa a New York, agli anni della guerra ad Atene, fino alle vette di una carriera di livello internazionale, segnata da scandali e tribolazioni personali.

E' dall'autunno del 2021 che la Bellucci porta la sua Callas in tournee': lo show diretto da Tom Volf ha debuttato nel novembre di due anni fa al Festival di Spoleto. (ANSA).