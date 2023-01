Con Les Etoiles, la danza omaggia il Giorno della Memoria

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "La grande danza è il modo più alto per onorare il Giorno del ricordo. Attraverso la musica e la bellezza della danza è possibile elevarsi e comprendere, forse, come un abominio come l'Olocausto sia stato possibile". Così il presidente della Commissione cultura alla Camera e Fondatore Icas, Federico Mollicone, ha aperto oggi "La danza per il Giorno della Memoria", omaggio alle vittime delle Shoah con i protagonisti di Les Étoiles 2023, il gala internazionale targato Daniele Cipriani che questo weekend, il 28 e 29 gennaio, porterà all'Auditorium Parco della musica i più applauditi ballerini della stagione, dai maggiori palcoscenici del mondo. Una maratona di virtuosismi, da dodici edizioni appuntamento immancabile per gli appassionati, che questa volta ha avuto il suo preludio nella Sala del Cenacolo, al Complesso di Vicolo Valdina della Camera, ricordando i tanti danzatori vittime della furia nazista. "Come René Blum - cita Cipriani - il fondatore del Balletto Russo di Montecarlo, rinchiuso ad Auschwitz e finito dalle SS nel 1942". Ma anche con la videocoreografia, creata appositamente e filmata a Palazzo Valdina, dalle stelle Sasha Riva e Simone Repele sulle note di Gam Kiy Elekh (il testo tratto dal Salmo 23). Un momento per "riflettere e non dimenticare, sapendo che l'arte e la bellezza ci aiutano anche in momenti come questo, in cui ci deve essere massimo raccoglimento e consapevolezza", aggiunge Mollicone, ricordando anche "l'Olocausto delle genti di Fiume, quelli che diverranno gli esuli". Les Étoiles e questo incontro, aggiunge in video la vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani, hanno un "valore straordinario per l'arte, per la cultura e per la loro capacità innata di unire i popoli, di andare al di là dei confini e di suscitare nel pubblico la coscienza dell'unica umanità, in un mondo, purtroppo, ancora attraversato da guerre e conflitti". (ANSA).