'Per Magia', Elena Bucci e Angela Malfitano in scena a Bologna

BOLOGNA, 21 GEN - Elena Bucci e Angela Malfitano, due nomi storici del teatro italiano, due attrici, autrici e registe, unite dal comune percorso con Leo de Berardinis, tornano a lavorare assieme con lo spettacolo 'Per Magia', al debutto in prima assoluta il 24 gennaio al Teatro Arena del Sole di Bologna. Una creazione drammaturgica a quattro mani, nata all'interno dell'ampio progetto ;Il corpo delle donne. ;Corpo sociale. Una lunga storia di interazioni del Collettivo Amalia e di Tra un atto e l'altro.

Le due artiste, da sempre impegnate nel dare voce attraverso il teatro a figure femminili originali, sia famose che sconosciute, decidono ora di incrociare le loro storie: partono per un viaggio nel tempo e nello spazio, componendo un gioco dove gli incontri si moltiplicano; lo scherzo e il sogno, la magia e la realtà si fondono. "E se ci scambiassimo i ricordi? Della terra dove siamo nate, del teatro che abbiamo vissuto, dei maestri che abbiamo incontrato? - si chiedono Bucci e Malfitano - Fummo sorelle un tempo? E se le nostre vite partecipassero di tutte le vite? E se il tempo scorresse avanti e indietro? Dobbiamo ancora definirci donne come una razza a parte? Non si potrebbe per magia essere e basta? Cosa direbbero ora le nostre ave? Cosa significa perdere i diritti che sembravano acquisiti una volta per tutte? Mescoliamo per magia anche la geografia. E se fossimo nate in Afghanistan o in Iran? Come per magia ribaltiamo in favola la catastrofe e la follia".

Si replica fino al 29 gennaio (martedì, giovedì, venerdì ore 19; mercoledì e sabato ore 21.30; domenica ore 18).