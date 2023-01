Teatro: a Torino rassegna per riportarlo al centro

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Una nuova rassegna teatrale che ha un duplice obiettivo, riportare il teatro al centro della scena e portare nuovo pubblico in un teatro centrale di Torino dalla storia centenaria, lo Juvarra/Cafè Procope, due palcoscenici che hanno visto esibirsi e sperimentare i più grandi interpreti della scena italiana, inaugurando di fatto la stagione del Teatro Off. 'Il Teatro in-al Centro', è il progetto della Compagnia Maison du Theatre, in collaborazione con il Teatro del Baratto, che dal 27 gennaio propone 4 appuntamenti per 4 generi teatrali, cominciando con 'Il Processo di Francoforte', liberamente tratto da 'L'istruttoria' di Peter Weiss, in occasione del Giorno della Memoria.

In cartellone anche 'Dust' di Charles Ashgram, in prima nazionale, 'L'uomo dal Fiore in bocca' di Luigi Pirandello e 'Dialogo di una prostituta e il suo cliente' di Dacia Maraini.

"Andare a teatro oggi può essere rivoluzionario - sottolinea il direttore artistico della rassegna, Luciano Caratto - e vogliamo che il teatro torni a essere popolare, accessibile economicamente, e fruibile da chiunque. Soprattutto dai giovani e da chi, magari, non ci è mai entrato. Per questo abbiamo scelto quattro titoli di drammaturgia contemporanea che offrono una grande varietà di stimoli e un diverso utilizzo del linguaggio teatrale". (ANSA).