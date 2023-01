Weekend a teatro tra Shoah, Dostoevskij e Gattopardo

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Remo Girone nei panni di Simon Wiesenthal, sopravvissuto a cinque diversi campi di sterminio, ne "Il cacciatore di nazisti" di Giorgio Gallione, a Milano in vista del Giorno della Memoria; Umberto Orsini che affronta per la terza volta nella sua carriera il più grande romanzo di Fëdor Dostoevskij con "Le memorie di Ivan Karamazov", a Torino per la regia di Luca Micheletti; e Glauco Mauri e Roberto Sturno che affrontano invece per la prima volta Thomas Bernhard, nel dittico "Il riformatore del mondo" e "Minetti, ritratto di un artista da vecchio", racchiusi nel progetto "Interno Bernhard", a Roma.

Sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche un'Agatha Christie da palcoscenico con Vanessa Gravina e Giulio Corso diretti da Geppy Gleijeses in "Testimone d'accusa", a Roma; "Amanti", primo lavoro teatrale di Ivan Cotroneo, con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, a Perugia; Claudia Gerini a Napoli in "Cado sempre dalle nuvole.

Cantare Pasolini" con Mauro Gioia; e tutti gli "Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo", con Tosca D'Aquino e Giampiero Ingrassia a Messina. (ANSA).