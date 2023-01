'Giulio Cesare' in carcere, prenotazioni fino al 19

(ANSA) - MODENA, 17 GEN - Sono aperte fino al 19 gennaio le prenotazioni per 'Giulio Cesare', spettacolo in scena il 3 e 4 febbraio (ore 17) all'interno della Casa Circondariale di Modena, una produzione Teatro dei Venti in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Ert/Teatro Nazionale, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna e il contributo della Fondazione di Modena all'interno del progetto "Abitare Utopie". Per assistere allo spettacolo è richiesto l'invio dei dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono) e copia della carta d'identità, scrivendo all'indirizzo email biglietteria@trasparenzefestival.it, in modo da ricevere le autorizzazioni necessarie. Allo spettacolo saranno ammessi solo gli spettatori autorizzati.

'Giulio Cesare' è il primo capitolo della trilogia shakespeariana che il Teatro dei Venti produrrà nel biennio 2022-2023 all'interno dei progetti teatrali nella Casa circondariale di Modena e nella Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, in collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna. Questo primo studio avvia una riflessione incentrata sull'iomo e sulla natura umana, sul tradimento, la ricerca di potere, la vendetta. La trasposizione scenica vede corpi, voci e suoni protagonisti di una ossatura drammatica essenziale, asciutta. Lo spettacolo definitivo debutterà nel dicembre 2023. La trilogia sarà completata dall'Amleto, con gli attori del Carcere di Castelfranco Emilia, e dal radiodramma sul Macbeth, registrato all'interno di entrambi gli Istituti.

Il Teatro dei Venti ha vinto il bando di Creative Europe con il progetto "Ahos All Hands On Stage - Theatre as a tool for professionalisation of inmates", che coinvolgerà per trenta mesi organizzazioni e Istituti Penitenziari di cinque Paesi, quattro dell'Unione Europea (Italia, Germania, Polonia e Romania) e uno dai Balcani occidentali (Serbia). Il progetto si avvia a Modena l'1 e il 2 febbraio con il Kick-off Meeting che prevede diverse attività, tra cui una serie di momenti di incontro e scambio tra i partner. (ANSA).