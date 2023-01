Marco Balich premiato "Veneziano dell'anno 2023"

(ANSA) - VENEZIA, 15 GEN - E' stato consegnato stamani, nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, il premio 'Veneziano dell'anno 2022', giunto alla 43/a edizione e attribuito dall'associazione Settemari a Marco Balich, organizzatore e direttore creativo di grandi eventi di carattere internazionale.

Il riconoscimento è stato consegnato a Balich "Per aver illuminato con geniale fantasia vent'anni dei più prestigiosi eventi sportivi - si legge nella motivazione - dalle Olimpiadi e Paralimpiadi all'ultimo Mondiale di calcio, contribuendo a diffondere in tutto il mondo il nome e il prestigio della nostra città". A consegnarlo l'assessore comunale Simone Venturini, presenti Pier Luigi Borella, coordinatore del premio, e Fortunato Ortombina, soprintendente del Teatro La Fenice.

Il 'Veneziano dell'anno' viene assegnato a persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito con la loro attività, il loro impegno e la loro testimonianza al miglioramento sociale e culturale della città o a diffondere il nome e il prestigio di Venezia nel mondo. Tra i premiati Uto Ughi e Bruno Tosi, Mara Venier, Giancarlo Ligabue, Egidio Martini, Alvise Zorzi, la Comunità mechitarista armena, il Teatro La Fenice e la Comunità ebraica. Nell'edizione 2021 era stato premiato il giovane infettivologo veneziano Jacopo Monticelli, che aveva intuito per primo la diffusione in Europa dell'infezione da Covid-19.

