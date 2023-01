Teatro per ragazzi, al via da Napoli tournée per "Rodari smart"

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Parte da Napoli domani,14 gennaio (ore 11), nel Teatro dei Piccoli, la tournée nazionale di "Rodari smart"; venti date in tutt'Italia, evento piuttosto raro per una compagnia di teatro per ragazzi, sono programmate per lo spettacolo scritto e diretto da Giovanna Facciolo in omaggio all'opera e alla figura di Gianni Rodari. Una nuova produzione realizzata dalla compagnia I Teatrini diretta da Luigi Marsano, liberamente tratta da alcune fiabe raccolte nella "Enciclopedia della Favola", per ricordare il grande favoliere di cui da poco sono concluse le celebrazioni per il centenario della nascita.

"Rodari smart - sottolinea Facciolo - offre al pubblico un piccolo tuffo nel suo mondo fatto di acuta leggerezza, visionarietà, dissacrazione dei luoghi comuni, tensione morale e civile, che viene qui rivisitato e restituito attraverso l'incontro tra sonorità e musica dal vivo, linguaggio visuale, parola e movimento". Lo spettacolo vede in scena il musicista Dario Mennella e l'attrice Marta Vedruccio che interagiscono con i disegni animati, proiettati sullo sfondo, creati dall'illustratrice Chiara Spinelli. "Le suggestioni sonore e le musiche dal vivo accompagnano la narrazione, e si fondono con il gesto e l'azione - si sottolinea - sostenendo l'evocazione di personaggi, luoghi e atmosfere, sapendo diventare giochi di ritmo da costruire insieme con ii piccoli spettatori, mentre magici oggetti prendono vita". Video e animazioni sono di Diego Franzese, gli elementi di scena realizzati da Imparato & Figli, le luci sono di Paco Summonte, le fotografie di Leonardo Marciano.

Dopo le recite a Napoli, lo spettacolo sarà, fino a marzo, in tournèe nazionale a Porto San Giorgio (al Teatro Comunale, il 15 gennaio), Cascina (a La Città del Teatro, il 22, 23 e 24 gennaio), San Miniato (al Teatro Quaranthana, il 25 e 26 gennaio), Bibbiena (Teatro Dovizi il 27 gennaio), Roma (Teatro Verde il 28 e 29 gennaio), Empoli (al Teatro Shalom il 31 gennaio e l'1 febbraio), Molfetta (Cittadella degli Artisti, il 5 febbraio), Perugia (Teatro Brecht il 26 e 27 febbraio), Formia (Teatro Iqbal Masih il 5 e 6 marzo), Acerra (Teatro Italia il 7 e 8), Sulmona (Teatro Comunale il 19), Benevento (Teatro San Nicola il 17 marzo). (ANSA).